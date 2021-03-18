"Крымская платформа должна объединить демократические страны мира" - Зеленский [ Редактировать ]
В четверг, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По его словам, нужно объединяться для защиты прав граждан.
Зеленский также поблагодарил Литву за поддержку санкционной политики против России.
Также я подробно рассказал о международной площадке под названием Крымская платформа. Убежден, что все демократические страны мира, которые уважают международное право, должны объединяться для защиты прав наших граждан, для защиты прав крымчан и деоккупации всего полуострова.
Отметим, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы. Он запланирован на август. Как заявили в Министерстве иностранных дел, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.
Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.
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