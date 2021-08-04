В среду, 4 августа, еще одна страна присоединилась к участию в Крымской платформе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам Кулебы, это важный партнер страны.

Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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