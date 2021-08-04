К Крымской платформе присоединился "важный партнер" [ Редактировать ]
В среду, 4 августа, еще одна страна присоединилась к участию в Крымской платформе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По словам Кулебы, это важный партнер страны.
Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 2 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Украину частью Запада
К саммиту "Крымской платформы" присоединятся 30 стран
Нещодавно під управління Міненерго були передані НЕК "Укренерго", АТ "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку"
Чому президент США втрачає популярність і від чого залежить рівень підтримки Байдена?
В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов