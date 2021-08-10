В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху (Давид Нуриев) - бывшего участника группы CENTR. Об этом сам артист рассказал в своем Instagram.

Вчера ночью меня привезли в больницу. Сделали все анализы и тд и решили что операция необходима. Днем я чуть не "откинулся" от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике и меня было решено усыпить.

40-летний музыкант сообщил, что лежит в "обычной" государственной больнице. Ему проверяли вены на тромбоз, но анализы ничего не показали.

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Берегите свое здоровье, следите за ним. Потому что какие бы вы ни были сильные, какое бы здоровье у вас не было генетически, поверье мне, я на себе знаю - вы можете оказаться в больничке. И это не очень приятное заведение, какое-бы оно не было крутое, лучше дома здоровым быть, чем в больнице лежать и что-то там отрезать.

По данным Telegram-канала Mash, Птаха вызвал скорую с жалобой на острую боль. Врачи поставили ему диагноз острый холецистит - воспаление желчного пузыря. Скорее всего, этот орган артисту будут удалять.

Напомним, что недавно рэпер Feduk женился на дочери известного бизнесмена.