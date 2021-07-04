Моргенштерн в собственный медовый месяц попал под капельницу [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Российский рэпер Моргенштерн оказался под капельницей во время медового месяца в Турции. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Музыкант рассказал, что на четвертый день отдыха получил солнечный удар, но отметил, что "поездка подарила ему много счастья и эмоций".
Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю и даже не хочется. Посмотрим, на сколько на этот раз.
Алишер Валеев признается, что развязный образ жизни остался в прошлом. Недавно музыкант в одном из интервью заявил, что алкоголь и наркотики всегда мешали ему творить. И все свои громкие хиты он написал, будучи трезвым.
Как сообщали "Подробности", в конце июля 21-летняя возлюбленная Моргенштерна Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Скандальный артист ответил любимой "Да".
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На видео 21-летняя Дилара отметила, что это Моргенштерн предложил ей сделать ему предложение и она согласилась
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