Российский рэпер Моргенштерн оказался под капельницей во время медового месяца в Турции. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Музыкант рассказал, что на четвертый день отдыха получил солнечный удар, но отметил, что "поездка подарила ему много счастья и эмоций".

Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю и даже не хочется. Посмотрим, на сколько на этот раз.

Алишер Валеев признается, что развязный образ жизни остался в прошлом. Недавно музыкант в одном из интервью заявил, что алкоголь и наркотики всегда мешали ему творить. И все свои громкие хиты он написал, будучи трезвым.

Как сообщали "Подробности", в конце июля 21-летняя возлюбленная Моргенштерна Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Скандальный артист ответил любимой "Да".