В среду, 11 августа, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с количеством зараженных коронавирусом. Об этом министр сообщил на Facebook.

По его словам, в некоторых областях наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой.

Отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Реанимационные койки заняты на 13%, кровати с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%.

Поэтому страна продолжает оставаться в "зеленом уровне" эпидемической опасности.

Ранее сообщалось, что в Украине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Также мы писали о том, что опаснейший штамм коронавируса "захватил" украинский регион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.