Стремительный рост заражений коронавирусом: Ляшко назвал "опасные" области [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с количеством зараженных коронавирусом. Об этом министр сообщил на Facebook.
По его словам, в некоторых областях наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой.
Отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Реанимационные койки заняты на 13%, кровати с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%.
Поэтому страна продолжает оставаться в "зеленом уровне" эпидемической опасности.
Ранее сообщалось, что в Украине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Также мы писали о том, что опаснейший штамм коронавируса "захватил" украинский регион.
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