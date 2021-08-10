Смертность от коронавируса осенью резко увеличится - ученые [ Редактировать ]
Смертность от коронавируса в мире начнет резко расти с начала сентября. К декабрю она может достичь 5,3 млн человеческих жертв.
Об этом заявили в Американском Институте показателей и оценки здоровья.
Его прогнозы различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смерти, связанные с коронавирусом, включая летальные, которые официально не фиксируются.
Согласно прогнозу, количество людей, которые умрут из-за причин, связанных с коронавирусной болезнью, достигнет 12 млн.
Ранее сообщалось, что в Украине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Также мы писали о том, что опаснейший штамм коронавируса "захватил" украинский регион.
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