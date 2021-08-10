В Украине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 781 новый случай коронавирусной инфекции, тогда как в понедельник зарегистрировали чуть более 300. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 260 232 инфицированных COVID-19. От болезни выздоровели 2 192 592 украинца (1390 - за минувшие сутки), еще 53 124 человека умерли (24 - за минувшие сутки). При этом за 24 часа в медучреждения госпитализировали 335 человек.
Отмечается, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой области (78), Одесской области (62), Харьковской области (60), Хмельницкой области (35) и Полтавской области (35). Известно, что за минувшие сутки в Украине методом ПЦР протестировали 21 705 граждан, ИФА - 7698 человек, а также экспресс-тестами - 15 150 пациентов.
Читайте также, на территории Винницкой области резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "Дельта". В регионе лабораторно подтверждены 25 случав "Дельты" из 30 отправленных в Центр общественного здоровья образцов.
Кроме того, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.
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