За весь период эпидемии заболели более 2 миллионов человек/ фото: УНИАН

За сутки на территории Украины зафиксировали 781 новый случай коронавирусной инфекции, тогда как в понедельник зарегистрировали чуть более 300. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 260 232 инфицированных COVID-19. От болезни выздоровели 2 192 592 украинца (1390 - за минувшие сутки), еще 53 124 человека умерли (24 - за минувшие сутки). При этом за 24 часа в медучреждения госпитализировали 335 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой области (78), Одесской области (62), Харьковской области (60), Хмельницкой области (35) и Полтавской области (35). Известно, что за минувшие сутки в Украине методом ПЦР протестировали 21 705 граждан, ИФА - 7698 человек, а также экспресс-тестами - 15 150 пациентов.

Читайте также, на территории Винницкой области резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "Дельта". В регионе лабораторно подтверждены 25 случав "Дельты" из 30 отправленных в Центр общественного здоровья образцов.

Кроме того, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.