В Украину прилетит звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Мандалорец" (видео) [ Редактировать ]
Источник: AP Photo
В начале сентября Украину впервые посетит двукратный номинант на телепремию "Эмми", звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец", а также главный злодей игры "Far Cry 6" Джанкарло Эспозито.
Актер посетит в Киеве фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine, который будет проходить на Арт-завод "Платформа" 4-5 сентября.
Исполнитель ролей Густаво "Гуса" Фринга ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"), Моффа Гидеона ("Мандалорец") и Антона Кастильо ("Far Cry 6") проведет фото- и автограф-сессию со своими фанатами.
Персонажи Джанкарло Эспозито - в основном строгие и прагматичные злодеи с непоколебимым моральным кодексом.
Актер получил мировое признание благодаря роли Густаво Фринґа - наркобарона из сериалов "Во все тяжкие" (Breaking Bad) и "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul), жестокого криминального авторитета, который "никогда не допускает одну ошибку дважды".
Также Джанкарло сыграл роль имперского офицера Моффа Гидеона в сериале "Мандалорец" (The Mandalorian) и владельца супергеройской компании "Vought" Стена Эдгара в сериале "Пацыны" (The Boys).
В конце 2021 года состоится дебют актера в игре "Far Cry 6", где Джанкарло сыграет жестокого диктатора островного государства.
Напомним, что звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Боб Оденкирк попал в больницу после того, как потерял сознание на съемочной площадке.
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