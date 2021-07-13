"Мандалорец", "Корона" и "Ванда/Вижн": названы номинанты на телепремию "Эмми" [ Редактировать ]
Источник: Emmy
Сериалы "Мандалорец" и "Корона" и лидируют в номинациях на главную американскую телевизионную премию "Эмми", они представлены в 24 категориях. В тройку лидеров также попал сериал "Ванда/Вижн" (WandaVision), у которого 23 номинации. Список номинантов опубликован на сайте премии.
Награды "Эмми" будут вручены на церемонии в Лос-Анджелесе 19 сентября.
Лучший комедийный сериал:
- "Черноватый";
- "Кобра Кай";
- "Эмили в Париже";
- "Бортпроводница";
- "Хитрости";
- "Метод Коминского";
- "Пен15";
- "Тед Лассо".
Лучший комедийный актер:
- Энтони Андерсон ("Черноватый");
- Майкл Дуглас ("Метод Коминского");
- Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие");
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
- Кенан Томпсон ("Кенан").
Лучшая комедийная актриса:
- Кейли Куоко ("Бортпроводница");
- Эллисон Дженни ("Мамаша");
- Трейси Эллис Росс ("Черноватый");
- Джин Смарт ("Хитрости"), Эйди Брайант ("Выскочка").
Лучший драматический сериал:
- "Мальчики";
- "Бриджертоны";
- "Корона";
- "Рассказ служанки";
- "Страна Лавкрафта";
- "Мандалорец";
- "Поза";
- "Это мы".
Лучший актер драматического сериала:
- Стерлинг К. Браун ("Это мы");
- Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта");
- Джош О'Коннор ("Корона");
- Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны");
- Билли Портер ("Поза");
- Мэтью Рис ("Перри Мейсон").
Лучшая актриса драматического сериала:
- Эмма Коррин ("Корона");
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
- Узо Адуба ("Пациенты");
- Оливия Колман ("Корона");
- Эмджей Родригес ("Поза");
- Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").
Лучший мини-сериал:
- "Ход королевы" (Netflix);
- "Я могу уничтожить тебя" (HBO);
- "Мейр из Исттауна" (HBO);
- "Подземная железная дорога" (Amazon);
- "WandaVision" (Disney+).
Лучшее ток-шоу:
- "Конан";
- "Ежедневное шоу с Тревором Ноа";
- "Джимми Киммел в прямом эфире";
- "События прошедшей недели с Джоном Оливером";
- "Позднее шоу со Стивеном Колбером".
Напомним, что в 2020 году главную награду телепремии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" получили "Наследники" (Succession) канала HBO. Всего "Наследники" получили семь статуэток "Эмми".
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