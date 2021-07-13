Сериалы "Мандалорец" и "Корона" и лидируют в номинациях на главную американскую телевизионную премию "Эмми", они представлены в 24 категориях. В тройку лидеров также попал сериал "Ванда/Вижн" (WandaVision), у которого 23 номинации. Список номинантов опубликован на сайте премии.

Награды "Эмми" будут вручены на церемонии в Лос-Анджелесе 19 сентября.

Лучший комедийный сериал:

"Черноватый";

"Кобра Кай";

"Эмили в Париже";

"Бортпроводница";

"Хитрости";

"Метод Коминского";

"Пен15";

"Тед Лассо".

Лучший комедийный актер:

Энтони Андерсон ("Черноватый");

Майкл Дуглас ("Метод Коминского");

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие");

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");

Кенан Томпсон ("Кенан").

Лучшая комедийная актриса:

Кейли Куоко ("Бортпроводница");

Эллисон Дженни ("Мамаша");

Трейси Эллис Росс ("Черноватый");

Джин Смарт ("Хитрости"), Эйди Брайант ("Выскочка").

Лучший драматический сериал:

"Мальчики";

"Бриджертоны";

"Корона";

"Рассказ служанки";

"Страна Лавкрафта";

"Мандалорец";

"Поза";

"Это мы".

Лучший актер драматического сериала:

Стерлинг К. Браун ("Это мы");

Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта");

Джош О'Коннор ("Корона");

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны");

Билли Портер ("Поза");

Мэтью Рис ("Перри Мейсон").

Лучшая актриса драматического сериала:

Эмма Коррин ("Корона");

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");

Узо Адуба ("Пациенты");

Оливия Колман ("Корона");

Эмджей Родригес ("Поза");

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

Лучший мини-сериал:

"Ход королевы" (Netflix);

"Я могу уничтожить тебя" (HBO);

"Мейр из Исттауна" (HBO);

"Подземная железная дорога" (Amazon);

"WandaVision" (Disney+).

Лучшее ток-шоу:

"Конан";

"Ежедневное шоу с Тревором Ноа";

"Джимми Киммел в прямом эфире";

"События прошедшей недели с Джоном Оливером";

"Позднее шоу со Стивеном Колбером".

Напомним, что в 2020 году главную награду телепремии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" получили "Наследники" (Succession) канала HBO. Всего "Наследники" получили семь статуэток "Эмми".