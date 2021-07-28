Американский актер Боб Оденкирк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемочной площадке сериала "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul), который является продолжением "Во все тяжкие". Об этом сообщает ВВС.

58-летний актер снимался в Нью-Мексико, когда ему внезапно стало плохо. Оденкирка на машине скорой помощи доставили в больницу в Лос-Анджелеса. Он до сих пор находится там на лечении. Инцидент произошел 27 июля.

Напомним, что Боб Оденкирк получил четыре номинации на Эмми за сериал "Лучше звоните Солу", который впервые вышел в эфир в 2015 году.

Этот телепроект является спин-оффом сериала "Во все тяжкие", съемки которого завершились в 2013 году. "Лучше звоните Солу" повествует об эволюции персонажа Оденкирка от юриста-неудачника Джимми МакГилла до успешного адвоката-пройдохи Сола Гудмана, которой стал деловым партнером Уолтерам Уайта в сериале "Во все тяжкие".

В данное время проходят съемки шестого, последнего сезона популярного телешоу, которое выйдет на AMC в 2022 году. Недавно Оденкирк снялся в боевике российского режиссера Ильи Найшуллера "Никто".

Боб Оденкирк и Илья Найшуллер на съемках фильма "Никто"

Напомним, что последний эпизод сериала "Во все тяжкие" собрал рекордную аудиторию, однако его раскритиковал режиссер Оливер Стоун.