На территории Украины все регионы по состоянию на 14 августа 2021 года находятся в "зеленой зоне" карантинных ограничений, однако в 2 регионах превышены показатели госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, в Тернопольской области показатели госпитализации граждан с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся на отметке в 76,9%, а днем ранее они составляли 72,2%. При том, что в норме они должны составлять 50%.

Отмечается, что в Полтавской области наблюдается 51,9% показатель госпитализации с COVID-19, он продемонстрировал резкий рост, так как еще днем ранее составлял 26,4%.

Читайте также, появилась информация о том, что в правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации. В украинском правительстве обнародовали данные о том, что ограничения будут продлены до 1 октября 2021 года.

Кроме того, американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса "Йота". Впервые он был обнаружен в городе Нью-Йорк. Этот штамм может преодолевать иммунитет у людей, которые уже переболели коронавирусом в 10% случаев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.