Карантин и режим ЧС в Украине продлят [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, появилась информация о том, что в правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, ограничения будут действовать до 1 октября.
Напомним, что Ляшко рассказал о привилегиях для привитых украинцев. А в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.
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