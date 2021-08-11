В среду, 11 августа, появилась информация о том, что в правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, ограничения будут действовать до 1 октября.

Напомним, что Ляшко рассказал о привилегиях для привитых украинцев. А в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.

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