Быстрее и смертоноснее: ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса [ Редактировать ]
Американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса "Йота". Впервые он был обнаружен в городе Нью-Йорк. Об этом сообщает News Medical.
Вариант B.1.526 SARS-CoV-2, также известный как вариант "Йота", был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже он был обнаружен во всех 52 штатах США, а также в 27 стран мира.
Так, ученые провели исследование и выяснили, что среди людей в возрасте от 45 лет смертность от этого штамма составляет до 82% процентов.
"Йота" - более патогенный штамм, скорость его распространения больше всех других разновидностей коронавируса на 25%.
Этот штамм может преодолевать иммунитет у людей, которые уже переболели коронавирусом в 10% случаев.
Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области зафиксировали три случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных, ситуацию прокомментировала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований.
Кроме того, в Черновицкой области зафиксировано 34 случая штамма коронавируса "Дельта". Главный санврач области Наталья Гопко рассказала, что штамм начал распространяться по региону минимум с середины июля, в лаборатории исследовали материал.
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