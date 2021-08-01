Карантин в Украине: в двух областях плохие показатели [ Редактировать ]
По состоянию на 1 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Закарпатской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей выше нормы. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
- В Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе на 31 июля он составляет 93,3% и вырос по сравнению с предыдущим днем (82,1%).
- В Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4% (днем ранее - 86,4%).
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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