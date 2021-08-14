В Турции упал самолет с россиянами и двумя турками, который тушил лесные пожары. Ролик с нарезками из разных видео выложил турецкий телеканал TRT Haber.

На кадрах, запечатленных очевидцами, видны полет, крушение в горах и последующие клубни дыма.

Кроме того, глава МИД Турецкой Республики Мевлут Чавушоглу выразил соболезнования турецкому и российскому народу в своем Twitter-аккаунте.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!", - написал он.

Как ранее сообщали, в Греции во время тушения лесных пожаров разбился самолет.

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