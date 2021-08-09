В Греции во время тушения лесных пожаров разбился самолет [ Редактировать ]
В Греции на острове Закинф во время тушения пожара разбился пожарный самолет Petzetel. Об этом сообщает издание AMNA.
Сообщается, что пилот самолета выжил, он в хорошем состоянии. Его эвакуировали с места крушения с помощью пожарных, которые поспешили на помощь.
Как заявили в пожарной бригаде, самолет находился вместе с другим самолетом Pezjedel и был направлен для подкрепления наземных сил с воздуха для тушения небольшого пожара в районе Лагоподо-Махайрадо.
Самолет принадлежал 359-й авиаэскадрилье государственной службы на Кефалонии.
Как ранее сообщали, в Греции из-за пожаров погибли уже два человека. Один из погибших - президент Афинской торговой палаты, вторая жертва огня - 38-летний пожарный-доброволец.
Также сообщалось, что украинские пожарные спасли два населенных пункта. Сводный отряд ГСЧС 100 человек ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м и глубиной до 200 м.
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