Крымская платформа: еще одна страна подтвердила участие в саммите [ Редактировать ]
Канада примет участие в саммите Крымской платформы. Страна подтвердила свое участие во встрече. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Крымской платформы.
Отмечается, что Канаду на саммите будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.
"Благодарим за высокий уровень и за реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!", - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Стоит отметить, что из-за вероятных досрочных парламентских выборов, участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом. Спикер Сената является высшей политической должностью в стране во время избирательной компании и формирования нового правительства.
Ранее сообщалось, что количество участников саммита выросло.
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