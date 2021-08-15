Канада примет участие в саммите Крымской платформы. Страна подтвердила свое участие во встрече. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Крымской платформы.

Отмечается, что Канаду на саммите будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.

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"Благодарим за высокий уровень и за реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!", - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Стоит отметить, что из-за вероятных досрочных парламентских выборов, участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом. Спикер Сената является высшей политической должностью в стране во время избирательной компании и формирования нового правительства.

Ранее сообщалось, что количество участников саммита выросло.

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