Крымская платформа: количество участников саммита выросло [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, еще одна страна подтвердила свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Таким образом, количество стран-участниц увеличилось до 38.
Количество участников учредительного саммита Крымской платформы только что выросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее учредителей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
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