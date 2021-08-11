В среду, 11 августа, еще одна страна подтвердила свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Таким образом, количество стран-участниц увеличилось до 38.

Количество участников учредительного саммита Крымской платформы только что выросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее учредителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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