В Киеве неизвестные посреди улицы застрелили мужчину и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в районе ДВРЗ на улице Новаторов в Днепровском районе столицы. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что неизвестные избили и стреляли в прохожего.

На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, а также с огнестрельным ранением.

Полиция продолжает изучать улики на месте происшествия, опрашивать свидетелей и собирать информацию для того, чтобы установить причастных к преступлению.

Паблик "Киев оперативный" сообщает, что убит мужчина "не украинской внешности", скорее всего, это "криминальные бизнес-разборки".

Напомним, что аналогичное преступление в начале августа произошло в Одессе. Как выяснила полиция, между собой сводили счеты выходцы из Азербайджана.