В Киеве на улице застрелили мужчину "не украинской внешности" (фото 18+) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве неизвестные посреди улицы застрелили мужчину и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел в районе ДВРЗ на улице Новаторов в Днепровском районе столицы. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что неизвестные избили и стреляли в прохожего.
На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, а также с огнестрельным ранением.
Полиция продолжает изучать улики на месте происшествия, опрашивать свидетелей и собирать информацию для того, чтобы установить причастных к преступлению.
Паблик "Киев оперативный" сообщает, что убит мужчина "не украинской внешности", скорее всего, это "криминальные бизнес-разборки".
Напомним, что аналогичное преступление в начале августа произошло в Одессе. Как выяснила полиция, между собой сводили счеты выходцы из Азербайджана.
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