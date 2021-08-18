В среду, 18 августа, в Киеве перекроют движение транспорта из-за репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины. В частности, будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет проводиться артиллерийский салют.

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Чорновила,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

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С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. к ул. Крещатик),

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской к Майдану Независимости),

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричевом спуске,

ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе к Нижнему Валу),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска к ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:

ул. Нижний Вал,

ул. Глыбочицкой,

Глибочицком проезде,

ул. Вячеслава Чорновила,

просп. Победы,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

Ранее мы писали о том, что ряд артистов отказались от выступления на концерте ко Дню Независимости. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о программе празднования.

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