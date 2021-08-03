В Одессе неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся с места происшествия на автомобиле "Мерседес". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, инцидент произошел на улице Малиновского, во дворе одной из многоэтажек. Несмотря на госпитализацию, пострадавший скончался в результате пулевого ранения.

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"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Чтобы задержать преступника, в городе была введена операция "Сирена".

Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева подростки устроили стрельбу.

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