В Киеве змея попыталась сбежать от хозяев на такси (фото) [ Редактировать ]
В автомобиль одной из служб такси Киева заползла змея (маисовый полоз). Об этом сообщает команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел еще 26 июня в столичном районе Виноградарь. Путь змеи ее хозяевам удалось отследить с помощью камер наблюдения.
Отмечается,что змея сбежала из плохо закрытого террариума в квартире, а затем слезла по дереву с высоты четвертого этажа. Покинув дом, она проползла по улице большое расстояние и залезла в автомобиль такси "Bolt". Она оказалась в щели между бензобаком и днищем машины.
Чтобы достать змею из машины, спасателям пришлось разбирать машину, а именно - снимать бензобак. После того, как его сняли, змею успешно достали и отдали обратно хозяевам.
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