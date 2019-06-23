Под Днепром во дворе частного дома нашли змею [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, в Днепропетровской области во дворе частного домовладения обнаружили змею, передает пресс-служба ГУ ГСЧС.
По предварительной информации, прибывшие на место происшествия спасатели, личным составом провели тщательное обследование территории частной усадьбы. Спустя некоторое время специалисты ГСЧС обнаружили во дворе пресмыкающегося длиной 1м и с помощью специального инструмента, выловили его.
"23 июня в 11:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что по адресу: Днепровский район, город Подгородное, улица Балтийская, во дворе частного домовладения обнаружено змею", - говорится в сообщении.
Змею вывезли за пределы города, а с жителями домовладения провели разъяснительную работу относительно мер безопасности, в случае обнаружения пресмыкающихся.
Фото: ГСЧС
Ранее сообщалось, что мужчина проглотил ножницы и едва не умер, а также Одессу атакуют змеи.
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