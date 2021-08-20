В Германии началась четвертая волна эпидемии коронавируса. Такое заявление сделали в Институте Роберта Коха. Об этом сообщает Spiegel.

Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения.

Рост количества заражений начался раньше, чем летом 2020 года, и на этот раз - особенно в группе от 10 до 49 лет.

Доля положительных тестов среди всех сделанных выросла с 4% до 6% - на основе данных об около полумиллиона тестов. Данные отчета несколько отстают от текущей ситуации, так как охватывают неделю до 15 августа.

Что касается штамма "Дельта", то он уже вытеснил все остальные и составляет 99% среди проверенных образцов.

В Германии по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса привиты около 64% ​​населения Германии и более 58% получили обе дозы.

Читайте также, на территории Украины зарегистрировали 300 тысяч доз новейшего препарата для лечения коронавирусной инфекции. Глава Минздрава не рассекретил название препарата, однако известно, что сейчас компания Pfizer занимается разработкой таблеток от коронавируса.

Кроме того, воду в Днепре, Днестре и Северском Донце проверили на содержание загрязняющих веществ. В ходе целевого скрининга в воде главных рек страны обнаружили остатки препаратов для лечения коронавируса, такая же ситуация сейчас наблюдается и в водоемах Европы.

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