За прошедшие сутки в Украине выявили 1600 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за день зафиксировали в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки:

госпитализировали 597 человек;

летальных исходов - 26;

выздоровели - 882 человека.

Протестовали:

методом ПЦР - 23 478 человек,

методом ИФА - 6454 лица,

экспресс-тестами - 19 010 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

г. Киев - 222,

Одесской области - 109,

Донецкой области - 108,

Запорожской области - 97,

Харьковской области - 86.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 271 826 человек;

выздоровели - 2 200 000 человек;

летальных случаев - 53 394.

Читайте также, на территории Украины зарегистрировали 300 тысяч доз новейшего препарата для лечения коронавирусной инфекции. Глава Минздрава не рассекретил название препарата, однако известно, что сейчас компания Pfizer занимается разработкой таблеток от коронавируса.

Кроме того, воду в Днепре, Днестре и Северском Донце проверили на содержание загрязняющих веществ. В ходе целевого скрининга в воде главных рек страны обнаружили остатки препаратов для лечения коронавируса, такая же ситуация сейчас наблюдается и в водоемах Европы.

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