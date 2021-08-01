В реках Украины нашли остатки препаратов для лечения коронавируса [ Редактировать ]
Воду в Днепре, Днестре и Северском Донце проверили на содержание загрязняющих веществ. В ходе целевого скрининга в воде главных рек страны обнаружили остатки препаратов для лечения коронавируса. Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаила Хорева в эфире канала "Дом".
По словам Хорева, в воде этих рек обнаружили большое количество цинка, пестициды, металлы, а также фармпрепараты. В то же время в воде почти не обнаружили ртути.
Ковидных препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда.
Хорев также объяснил, как остатки препаратов для лечения COVID-19 и других лекарств попадают в речную воду.
Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие - то таблетки, какие-то уколы и тому подобное, это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект.
Однако содержание COVID-препаратов в воде, как сказал Хорев, не является особенностью Украины. Такая же ситуация сейчас наблюдается и в реках Европы.
Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые.
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