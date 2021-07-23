На территории Украины зарегистрировали 300 тысяч доз новейшего препарата для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в настоящее время лекарство проходит вторую стадию клинических испытаний, при этом средства для покупки партии пока не вносились. Согласно данным исследователей, препарат будет иметь достаточно специфическое влияние на COVID-19.

Отмечается, что глава Минздрава не рассекретил название препарата, однако известно, что сейчас компания Pfizer занимается разработкой таблеток от коронавируса, их обещают выпустить до конца 2021 года. При первых симптомах инфекции они являются очень эффективными. Доказательством служат результаты доклинических испытаний.

Читайте также, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. Вакцинированные украинцы от него защищены, сейчас существует терапия для симптоматического лечения.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины обновили официальный протокол лечения коронавирусной инфекции. Был изменен режим дозирования препарата для тяжелого и критического течения болезни, чтобы бороться с инфекцией был добавлен тоцилизумаб.

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