Начальник главного управления Национальной полиции Харьковской области Андрей Рубель подал заявление об уходе в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Рубель занимал высокую должность на протяжении почти 9 месяцев. Он выразил благодарность своим коллегам за профессионализм, а также выдержку и изнурительную работу.

Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали многое. Главный результат - благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности.

Отмечается, что Андрей Рубель вступил в должность главы полиции Харьковской области 4 декабря 2020 года. В настоящее время неизвестно, кто станет новым начальником Управления.

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