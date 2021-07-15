В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины во время заседания приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. "За" проголосовал 291 народный депутат.

Аваков был главой МВД более семи лет. На посту министра внутренних дел он пережил смены нескольких премьеров и работал при двух президентах - Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Читайте также Рада приняла закон о Высшем совете правосудия

Ранее во время конференции, посвященной второму году на посту президента, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть отставку главы МВД в случае, если докажут невиновность нынешних обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил кандидата на должность Авакова. Также Степанов рассказал, почему отказался писать заявление об отставке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.