Отставка Крищенко: полиция опровергла информацию - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа, в полиции Киева опровергли информацию об отставке главы столичного ведомства Андрея Крищенко. Об этом пишут "Буквы".
Так, по информации издания, спикер киевских правоохранителей Юлия Гирдвилис. сказала:
Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения, работают в штатном режиме.
Как сообщали "Подробности", 4 августа Кабмин уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
Напомним, что президент Владимир Зеленский проводит крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.
Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.
Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.
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