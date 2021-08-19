Глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех написал заявление об отставке. Он подтвердил свое увольнение изданию "Сегодня".

Планируется. Возможно, уйду в научную деятельность.

По сообщениям источников в правоохранительных органах, полицию Одесской области возглавит Николай Семинишин, который с сентября 2017 года является начальником ГУНП в Донецкой области.

Напомним, что кадровые перестановки в полиции Украины началась после отставки главы МВД Арсена Авакова. Сообщалось, что в планах нового министра внутренних дел Дениса Монастырского было сменить руководителей управлений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

В начале августа подал в отставку руководитель Киевской полиции Андрей Крищенко. 11 августа его сменил Иван Выговский.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский проводит крупные перестановки в силовых структурах. Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.

Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.