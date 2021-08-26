Кабинет министров Украины принял решение о возможном аннулировании дипломов образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" и "магистр" в случае обнаружения плагиата в дипломных работах.

Таким образом, если в работах будет найден академический плагиат, либо же фальсификация, фабрикация, обман, а также, в случае фиксации факта взяточничества, дипломы будут аннулированы. Сами высшие учебные заведения обязали следить за академической добродетелей.

Отмечается, что ученый совет каждого университета обязан будет самостоятельно принимать решение и расследовать факты плагиата. В ВУЗ можно подавать жалобу с указанием ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, а также информация о нарушении и доказательства.

Читайте также, в 2021 году в высших учебных заведениях Украины выделили 188 938 бюджетных мест для поступивших на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. В общей сложности для обеспечения финансирования госзаказа были выделены 42,5 миллиардов гривен.

Кроме того, на территории Украины могут переделать процедуру переизбрания руководителя высшего учебного заведения. Для этого Комитет по вопросам образования и науки рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №4489-1.