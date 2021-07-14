В 2021 году в высших учебных заведениях Украины выделили 188 938 бюджетных мест для поступивших на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины.

В этом году количество бюджетных мест было увеличено в связи с увеличенной численностью выпускников среднеобразовательных учреждений страны. Государство увеличило заказ на подготовку специалистов инженерно-технические и естественные специальности, при это уменьшило на юристов и управляющих.

Отмечается, что в общей сложности для обеспечения финансирования госзаказа были выделены 42,5 миллиардов гривен. Таким образом, обучаться за счет государства будут иметь возможность:

Более 37 тысяч профессиональных младших и младших бакалавров;

Более 87 тысяч поступающих на бакалавриат;

Почти 60 тысяч поступающих в магистратуру.

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Кроме того, в Украине вступил в силу закон, согласно которому выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации. Они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

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