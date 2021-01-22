В Украине изменят процедуру избрания ректоров университетов [ Редактировать ]
На территории Украины могут переделать процедуру переизбрания руководителя высшего учебного заведения. Для этого Комитет по вопросам образования и науки рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №4489-1.
В тексте законопроекта говорится о том, что выборы нужно разделить на два тура, при этом, законно избранным главой ВУЗа может считаться тот человек, который набрал более 50% голосов тех работников, которые имеют на это право, а во втором туре же - победит тот, кто наберет более 50% поддержки участников голосования.
Комитет рекомендует принять законопроект по обеспечению процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования №4489-1 за основу.
Отмечается, что ранее 2 тур выборов для определения руководителя учебного заведения закон не предусматривал, что не нравилось многим работникам университетов.
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Кроме того, Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, будут ли работать школы после завершения локдауна в Украине. Восстановление полноформатного или смешанного обучения планируется и для школьников других классов.
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