Мужчине дали пять лет тюрьмы за распространение COVID-19 [ Редактировать ]
Суд во Вьетнаме приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса.
Отмечается, что 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний". Он вернулся в провинцию Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Мужчина заразил восемь человек, один из которых умер спустя месяц лечения в клинике.
Издание также сообщает, что ранее во Вьетнаме еще двух человек приговорили к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно по тем же обвинениям.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
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