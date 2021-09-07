COVID-19 продолжает атаковать Украину: число зараженных растет [ Редактировать ]
В Украине резко возросло количество новых COVID-случаев, за сутки заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.
За сутки госпитализировали 485 человек; летальных исходов - 53; выздоровели - 1429 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 22 596 человек, методом ИФА - 7811 человек, экспресс-тестами - 17 992 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
За все время:
заболели - 2 300 504 лица;
выздоровели - 2 214 606 человек;
летальных случаев - 54 054
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
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