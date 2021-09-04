Органы людей, которые переболели COVID-19, могут начать "стареть" с огромной скоростью. К такому выводы пришли американские ученые, сообщает New York Times.

Физиологи изучили состояние здоровья 89 тыс. человек, которые переболели COVID-19, и 1,6 млн людей, не подвергшихся воздействию SARS-CoV-2. Наблюдения проводились на основе анонимных медицинских записей Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были представлены в основном белыми мужчинами со средним возрастом 68 лет.

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Ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет порядка 1%.

У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Серьезные инфекции в будущем могут стать причиной хронической болезни почек, либо вовсе нанести необратимый урон этому парному органу.

Медики не пришли к точному выводу о том, почему так из-за COVID-19 страдают именно почки. Данный орган может быть особенно чувствительным к воспалительным процессам в организме или к активизации иммунной системы. Также функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови.

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"Подробности" писали, что чаще всего пациенты после коронавируса жалуются на:

утомляемость и мышечную слабость - 63% пациентов;

проблемы со сном - 26%;

тревога или депрессия - 23%.

Напомним, что у каждого десятого переболевшего COVID-19 в легкой форме остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом.