Сотрудники Службы Безопасности Украины задержали мужчину, который занимался торговлей нелегальными сертификатами вакцинации от коронавирусной инфекции, позволяющими выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе следственных действий стало известно, что преступник за время своей деятельности реализовал почти 10 тысяч поддельных документов. Фигурантом оказался один из киевских предпринимателей, при этом в поле зрения правоохранеителей он попал не впервые. Ранее ему также инкриминировали подделку документов.

Отмечается, что мошенник организовал нелегальное предприятие в собственной квартире в Шеченковском районе. Известно, что стоимость одной фиктивной справки составляла 500 гривен. В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия для установления всех причастных к делу лиц.

Читайте также, в Кривом Роге правоохранители разоблачили местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки об отсутствии коронавируса. За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста без проведения соответствующего исследования.

Кроме того, правоохранители открыли два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса на которых мошенники заработали более 150 000 грн. Заместитель министра внутренних дел добавил, что мошенники пошли еще дальше и начали проводить ПЦР-тесты через туристические агентства.

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