Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации [ Редактировать ]
В среду, 16 июня, правительство примет решение разрешить семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации от коронавируса. Речь идет о завершении прививок двумя дозами.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - сказал глава правительства.
Он также отметил, что ежедневно в Украине делают практически 50 тысяч прививок, и в ближайшее время темпы вакцинации будут ускоряться.
Ранее сообщалось, что вакцинацию в киевском МВЦ на выходных отменили. Также мы писали о том, что ЕС снял ограничения на поездки при наличии COVID-сертификата.
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