В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В субботу, 11 сентября, на нефтебазе в Кировском районе Донецка произошел мощный взрыв. Об этом сообщил "глава городской администрации Донецка" Алексей Кулемзин, сообщает "ДАН".
Причины происшествия устанавливают компетентные органы, на месте работают спецслужбы и спасатели. Ничего на данный момент не известно и о количестве пострадавших.
По данным МЧС самопровозглашенной республики, на месте инцидента началось возгорание.
"В 12:39 на линию "101" поступила информация о пожаре в Кировском районе на госпредприятии "Топливная компания "Нефтебаза". На место происшествия незамедлительно выехала техника по повышенному номеру вызова", - сообщили спасатели. Сейчас пожар ликвидируют.
Напомним, что на прошлой неделе в Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, прострадали пять человек.
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