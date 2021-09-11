В субботу, 11 сентября, на нефтебазе в Кировском районе Донецка произошел мощный взрыв. Об этом сообщил "глава городской администрации Донецка" Алексей Кулемзин, сообщает "ДАН".

Причины происшествия устанавливают компетентные органы, на месте работают спецслужбы и спасатели. Ничего на данный момент не известно и о количестве пострадавших.

По данным МЧС самопровозглашенной республики, на месте инцидента началось возгорание.

"В 12:39 на линию "101" поступила информация о пожаре в Кировском районе на госпредприятии "Топливная компания "Нефтебаза". На место происшествия незамедлительно выехала техника по повышенному номеру вызова", - сообщили спасатели. Сейчас пожар ликвидируют.

Напомним, что на прошлой неделе в Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, прострадали пять человек.