В Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На сахарном заводе в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Взрыв парового котла прогремел в воскресенье, 5 сентября, около 16:00 часов. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
Двух пострадавших госпитализировали в столичную больницу, остальных доставили в Белоцерковскую городскую больницу №2. О состоянии пострадавших не сообщается.
На место происшествия выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП, полицейские выясняют обстоятельства взрыва.
Напомним, что в конце июля произошел мощный взрыв на территории химико-фармацевтического завода Bayer.
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