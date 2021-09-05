Взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки Источник: Национальная полиция Украины

На сахарном заводе в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Взрыв парового котла прогремел в воскресенье, 5 сентября, около 16:00 часов. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Двух пострадавших госпитализировали в столичную больницу, остальных доставили в Белоцерковскую городскую больницу №2. О состоянии пострадавших не сообщается.

На место происшествия выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП, полицейские выясняют обстоятельства взрыва.

Напомним, что в конце июля произошел мощный взрыв на территории химико-фармацевтического завода Bayer.