В пятницу, 16 июля, Буденновском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Информации о пострадавших пока что нет.

Сообщается, что инцидент произошел на газопроводе около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово". После взрыва начался сильный пожар, на место прибыли пожарные расчеты, о пострадавших пока не сообщается.

Кроме того, причины взрыва пока что также неизвестны.

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Кроме того, во Львове вспыхнул пожар в одном из ночных клубов. В момент возгорания на территории развлекательного заведения находились 300 человек, в результате возгорания на улице Черновола, к счастью, нет пострадавших или погибших.

Ранее мы писали, в Тернопольской области спасатели вторые сутки тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. На месте происшествия работают четыре единицы техники ГСЧС и 16 спасателей, к ликвидации возгорания дополнительно привлекли восемь единиц техники коммунальных служб.

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