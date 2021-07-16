В Донецке на газопроводе произошел взрыв (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, Буденновском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Информации о пострадавших пока что нет.
Сообщается, что инцидент произошел на газопроводе около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово". После взрыва начался сильный пожар, на место прибыли пожарные расчеты, о пострадавших пока не сообщается.
Кроме того, причины взрыва пока что также неизвестны.
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