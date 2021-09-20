В Германии произошел сильный скачок цены на сжиженный газ для населения. Эта стоимость стала максимальной с июля 2015 года. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle.

Столь неприятная ситуация возникла в связи с тем, что был зафиксирован стремительный рост закупочных цен на фоне низких запасов в европейских хранилищах, так как всего за месяц до начала отопительного сезона они заполнены чуть более чем на 70%.

Отмечается, что на территории страны ожидается дальнейшее подорожание голубого топлива. А эта ситуация связана с тем, что в стране планируют повышать налог на выбросы углекислого газа.

Читайте также, цена на газ в Европе побила очередной рекорд - впервые в истории она превысила отметку в $950 за тысячу кубометров. Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 по киевскому времени дорожала на 17,27% - до $943 за тысячу кубов.

Кроме того, несмотря на рекордные цены на газ на мировых рынках (более $700 за тысячу кубометров) для украинцев "голубое топливо" останется на уровне ранее подписанного годового контракта - 7,96 грн за кубометр. Договор будет пересматриваться и вступит в силу новый контракт на следующий год.

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