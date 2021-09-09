Цена на газ в Европе впервые "взлетела" выше 700 долларов [ Редактировать ]
Цена на природный газ на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку 700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской биржи ICE.
Цена растет на фоне низких запасов в европейских хранилищах.
По состоянию на 17:25 по киевскому времени стоимость октябрьского фьючерса на газ составила 700,2 доллара за тысячу кубометров.
Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. До начала отопительного сезона остается чуть более месяца, а европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.
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