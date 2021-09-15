Цена на газ в Европе побила очередной рекорд - впервые в истории она превысила отметку в $950 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные европейской биржи ICE Futures.

Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 по киевскому времени дорожала на 17,27% - до $943 за тысячу кубов. Минутами ранее рост превышал 20%, а стоимость - $950.

Предыдущий рекорд был установлен 14 сентября, когда газ подорожал до $810. Стоимость топлива в Европе с начала сентября взлетела более чем в полтора раза - 1 сентября газ торговался на уровне $614 за тысячу кубов. Напомним, что рекордная цена газа в Европе была зафиксирована в 2018 году - $1000 за тысячу кубометров.

Годовая динамика цен газ в Европе

Такая динамика обусловлена низкими запасами "голубого топлива" в ЕС из-за холодной зимы в прошлом году. 14 сентября европейские газохранилища были заполнены на 70,75%, в прошлом году показатель составлял 93%.

При этом "Газпром" поставляет по трубопроводам ограниченные объемы газа, отказываясь увеличивать закачку и продажи, чтобы ускорить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Аналитики сообщают, что европейцы хотели перекрыть дефицит за счет поставок сжиженного газа из США и Катара, но поставщики из этих стран продают свое топливо в Азию, которая сильно нарастила спрос и цену.

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Экономический эксперт Сергей Лямец пишет в Facebook, что рекордные цены на газ и нефть, которые заставили европейцев запустить угольные ТЭС, резко взвинтили цены на уголь. Сейчас стоимость тонны угля приближается к $180. Пару недель назад цена была на уровне $140.

Дорогой газ вынудил генерацию и компредприятия ЕС переходить на уголь, это потянуло цены на уголь и цены на квоты на выбросы СО2. В результате рост цен привел к рекордному подорожанию электроэнергии в ЕС. Сейчас цена МВт-ч в ЕС торгуется на споте в диапазоне 150-160 евро. В теперь-свободной-от-объятий-ЕС Великобритании цены на пике и вовсе превысили 300 евро/МВт-ч. А ведь еще зима не началась.

Подорожание газа, а за ним и угля, уже коснулось Украины. На сентябрь газ на украинском споте торгуется по 23 тыс. за куб м. Запасы угля на украинских ТЭС находятся на критически низком уровне. Сегодня генерация вынуждена импортировать уголь в Украину по $145-150/тонну.

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Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.