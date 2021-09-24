Полицейские, которые расследуют покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в ходе следственно-оперативных мероприятий раскрыли еще одно преступление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Во время "прочесывания" леса возле села Лесники полицейские нашли тело парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки. Сообщается, что труп был повешен.

Проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела. Рассматриваются версии о самоубийстве или насильственной смерти.

Напомним, что покушение за друга и делового партнера Владимира Зеленского произошло вблизи села Лесники Киевской области. Автомобиль Aidi чиновника обстреляли из оружия калибра 7,62 мм. На месте преступления нашли около 20 гильз венгерского производства.

Сергей Шефир не пострадал, в настоящее время его охраняет СБУ. Был ранен его водитель: в него попали две пули. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что первый помощник президента Украины назвал мотив покушения на себя.