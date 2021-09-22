На первого помощника президента Сергея Шефира совершено покушение (фото) [ Редактировать ]
Источник: Лига.NET
На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По автомобилю топ-чиновника стреляли из автомата. Шефир остался жив, не ранен. Три пули получил его водитель. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Покушение было осуществлено близ населенного пункта Лесники. Киллеров ищут, правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с рабочей поездкой в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН.
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