На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По автомобилю топ-чиновника стреляли из автомата. Шефир остался жив, не ранен. Три пули получил его водитель. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Покушение было осуществлено близ населенного пункта Лесники. Киллеров ищут, правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с рабочей поездкой в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН.