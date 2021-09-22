Шефир назвал мотив покушения [ Редактировать ]
Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир прокомментировал покушение на него. Он также назвал цель покушения.
Об этом он сообщил в ходе брифинга.
По его словам, целью покушения было запугивание властей.
"Мое мнение, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти", - сказал Шефир.
Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.
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