На Канарских островах случилось масштабное извержение вулкана Кумбре Велья, вследствие чего свою работу приостановил международный аэропорт. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

В настоящее время на территории воздушных ворот проводится уборка пепла, который был выброшен из жерла огненной горы.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, когда возобновится работа аэропорта, так как вулканическая активность все еще продолжается. Также неизвестно, есть ли жертвы или же пострадавшие в результате извержения вулкана.

Ранее мы писали, что власти испанского острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через дальнейшую активность вулкана Кумбре Велья. Лава уже распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Кроме того, в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

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