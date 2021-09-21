На Канарах цими днями туристи почуваються дещо тривожно. Наввипередки з лавою змагаються жителі та гості острова Ла-Пальма.

Там триває виверження вулкана. І масштабна евакуація. Розпечені потоки лави поховали під собою вже 160 будинків і спопелили сотні гектарів території. Дрон зафіксував на відео, як лава насувається на приватний басейн і стікає у воду.

Свої домівки полишили шість тисяч острів'ян. Жителям селища Ла-Лагуна влада дала тільки годину, щоб зібрати речі. Виверження триває третій день поспіль.